La mozione contro l'Area B di Milano presentata al Pirellone

In aula consiliare al Pirellone il Gruppo Lega ha presentato una mozione per chiedere al Comune di Milano la sospensione del provvedimento dell'Area B. A comunicarlo è il vicecapogruppo del Carroccio a Palazzo Pirelli Andrea Monti.

"Un balzello - spiega il politico in una nota - che andrà a penalizzare ulteriormente tutto quel tessuto produttivo lombardo già messo in crisi dal post pandemia e dal caro energia. Saranno migliaia, fra imprese, piccoli artigiani, commercianti e liberi professionisti a patire del divieto di accesso a Milano per i veicoli Euro 5, nella cosiddetta Area B. Una scelta, quella del sindaco Sala, che non tiene conto degli aggravi economici insostenibili per chi, da un giorno all’altro, si vedrà obbligato a comprare nuovi veicoli pur di poter continuare la propria attività".

Tutte le auto ferme a Milano con Area B

"I numeri del parco auto ferme in Lombardia sono allucinanti: in tutta la Regione abbiamo 235.252 Euro 2 e 592.691 Euro 5. Per la sola Provincia di Milano parliamo di 67.524 veicoli Euro 2 bloccati e 146.742 Euro 5; nella Provincia di Monza e Brianza 21.622 Euro 2 e 49.333 Euro 5; nella Provincia di Lodi 3.255 Euro 2 e 15.900 Euro 5", sostiene.

"Chiederemo all’Europa e al Governo di aiutarci a Bruxelles per allentare gli attuali divieti. Lo scenario attuale - conclude Monti - è drammatico. Mentre in Germania e in Italia si riattivano le centrali a carbone, Milano opta per una decisione totalmente fuori contesto, scollegata dalla realtà e che sta mettendo in difficoltà un cittadino su quattro. E proprio tale contesto giustifica ora un atteggiamento diverso per scongiurare un ulteriore, disastroso aggravio che le famiglie e le imprese lombarde non possono minimamente permettersi".