Il parcheggio taxi che verrà allontanato dalla futura stazione M4

Un'isola pedonale al posto del parcheggio per i taxi, in centro a Milano, vicino a una futura stazione della M4. E scatta la protesta dei sindacati degli autisti di auto bianche (Tam, Satam e Unione Artigiani), che lamentano di avere appreso la novità a cose fatte il 5 marzo, durante la commissione tecnica del Comune di Milano, senza poter 'correggere' il progetto.

Siamo in piazza Resistenza Partigiana, all'incrocio tra via De Amicis e corso Genova. Proprio dove sarà aperta, nell'autunno del 2024, la stazione M4 di De Amicis. Attualmente il parcheggio è nello slargo (lato pasticceria Cucchi), ma il Comune di Milano intende installare al suo posto un'isola pedonale rialzata.

I taxi dovrebbero essere spostati in via Conca del Naviglio. Secondo i tassisti, in una posizione invisibile all'utenza che percorre corso Genova e anche a coloro che utilizzeranno la nuova stazione di M4. E parlano di "ulteriore schiaffo" in un momento già teso per la vicenda delle 450 nuove licenze che il Comune di Milano sta per mettere a bando (e il cui ricavato, va precisato, andrà interamente distribuito ai tassisti già operativi).

Il parcheggio in p. Luigi di Savoia

E non è l'unico caso: contestate anche le modifiche al parcheggio taxi di piazza Luigi di Savoia (di fianco alla Stazione Centrale). Con la riqualificazione della piazza, il Comune di Milano aveva proposto tre possibili progetti di modifica del parcheggio, ma all'ultima riunione (la stessa del 5 marzo) ne è stato presentato un altro, con spazi (dicono i sindacati dei tassisti) "decisamente ridotti rispetto agli attuali utilizzati", e una 'canalizzazione' dei veicoli e che "non porterà benefici".

Per i sindacati "un altro sconfortante momento di non confronto con un'amministrazione sorda alle esigenze del servizio taxi e all'utenza che lo utilizza".