Tutti i nuovi prezzi dei biglietti Atm a Milano, con l'aumento

Venti centesimi in più per il biglietto classico. Un euro e cinquanta di sovrapprezzo per il carnet, un euro da aggiungere per il biglietto che dura 72 ore, sessanta centesimi di rincaro per il giornaliero. Il nuovo anno porta con sé a Milano l'aumento del costo dei titoli di viaggio di Atm, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico locale sotto la Madonnina.

Ma quanto dovranno spendere in più turisti, pendolari e milanesi per salire a bordo di metro, autobus e tram? Dal 9 gennaio, un lunedì, il biglietto ordinario Atm Mi1 - Mi3, valido per viaggiare a Milano e in tutti i comuni compresi nella zona tariffaria Mi3, passerà da 2 a 2,20 euro, il carnet dieci corse da 18 euro a 19,50 euro, il giornaliero da 7 a 7,60 euro e il biglietto valido per tre giorni da 12 a 13 euro.

Non subiranno alcuna variazione, invece, i prezzi degli abbonamenti urbani mensile e annuale. Rimarrà quindi a 39 euro quello ordinario mensile e a 330 euro quello ordinario annuale. "I biglietti acquistati con la vecchia tariffa - ha annunciato nei giorni scorsi palazzo Marino - saranno validi per 60 giorni dopo l’entrata in vigore dell’adeguamento tariffario, quindi fino al 10 marzo 2023".

Il perché dell'aumento - al centro di una feroce battaglia politica tra centrodestra e centrosinistra - è stato spiegato dallo stesso comune. "L’aumento dei titoli di viaggio occasionali e settimanali è stato deliberato dall’agenzia di Bacino lo scorso 26 agosto, ma l’amministrazione comunale ha deciso di non procedere all’adeguamento tariffario fino alla fine del 2022, compensando con fondi propri le perdite del sistema", ha sottolineato palazzo Marino. Che effettivamente ha più volte rinviato l'aumento. Dall'altro lato però regione Lombardia ha pungolato in più occasioni il comune, replicando all'accusa di aver diminuito i fondi e invitando Milano a coprire le perdite di tasca propria.

"L’adozione di questo provvedimento - ha ammesso Arianna Censi, assessora alla Mobilità, annunciando i rincari - ha comportato per il Comune un notevole sforzo per il reperimento di risorse straordinarie. Purtroppo la manovra tariffaria non è più rimandabile, soprattutto per il costante impegno economico profuso per la realizzazione di nuove linee metropolitane, a fronte del quale non interviene un adeguato incremento di risorse da parte dei trasferimenti regionali”.