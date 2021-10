Green pass obbligatorio, l'Amsa rassicura: la raccolta dei rifiuti sarà regolare

I novax in Lombardia sono una netta minoranza: il 90% della popolazione sopra i 12 anni ha ricevuto almeno una dose di vaccino

Tutto regolare (o quasi) a Milano sul fronte dei rifiuti nei prossimi giorni. Amsa, l'azienda milanese dei servizi ambientali, "si impegna a garantire la regolarità della raccolta rifiuti, pulizia e spazzamento della città, evitando o, comunque, limitando al massimo eventuali disservizi" che potrebbero verificarsi in seguito all'introduzione dell'obbligo di green pass per tutti i lavoratori. Il fatto è stato comunicato dalla società del gruppo A2a.

I controlli in azienda, comunque, ci saranno. "Al fine di verificare il rispetto di tale obbligo e in conformità alla legislazione vigente, ivi comprese le norme a tutela della privacy dei lavoratori, verranno effettuati, per il tramite di soggetti incaricati, adeguati controlli, sia al momento dell'accesso sul luogo di lavoro che durante lo svolgimento della prestazione lavorativa", ha fatto sapere la società.

Quante persone non si sono vaccinate?

I novax in Lombardia, comunque, sono in nettissima minoranza: secondo i dati resi noti nella giornata di lunedì 11 ottobre dall'assessore al Welfare, Letizia Moratti, circa il 90% dei lombardi sopra i 12 anni ha ricevuto almeno una dose di vaccino. Ad avere già completato il ciclo vaccinale è invece l'87 per cento dei lombardi che hanno diritto al vaccino.

Intanto, in Lombardia è possibile prenotare la terza dose di vaccino per gli ultra 80enni (dopo almeno sei mesi dalla seconda dose) e trapiantati e immunocompromessi (dopo almeno ventotto giorni dalla seconda dose). Si potrà abbinare la terza dose anche al vaccino contro l'influenza stagionale. Da lunedì 11 ottobre si può prenotare la dose di vaccino direttamente in una delle 688 farmacie lombarde aderenti alla campagna vaccinale, che effettueranno le somministrazini a partire dal 18 ottobre (ATS Montagna, ATS Brescia, ATS Pavia) e da mercoledì 20 ottobre (ATS Milano, ATS Insubria, ATS Brianza, ATS Bergamo, ATS Val Padana).

Infine, dal 22 novembre la terza dose potrà essere somministrata a tutti gli ultra 18enni.