Partono i lavori di restyling di Palazzo Marino (a costo zero)

È ufficiale, Palazzo Marino si rifà il look. L’annuncio del restyling dello storico stabile di piazza della Scala era stato fatto a novembre. Ad aprile si partirà con la facciata principale, tempo stimato quattro mesi. Poi si passerà sul lato di Case Rotte per altri quattro mesi. A seguire San Fedele e per finire via Marino. Fine lavori: ottobre 2025. Attesa in questi giorni la firma del contratto con lo sponsor tecnico che realizzerà il restauro. I diritti d’immagine sono stati acquistati da Tod’s: 2 milioni e mezzo di euro di sponsorizzazione che permetteranno al Comune di eseguire l’operazione a costo zero.

“Il restauro previsto riguarda tutte le facciate del palazzo, per una superficie di 5.345 metri quadri, e quelle interne sul Cortile d'onore, con gli elementi originali risalenti al XVI secolo del portico e del loggiato, per 2.224 metri quadri - si legge nella nota di Palazzo Marino -. I ponteggi avranno una durata complessiva massima di 16 mesi (il bando richiedeva una durata compresa fra i 15 e i 28 mesi) e su di essi sarà esposto il brand del gruppo di Diego Della Valle”.

I lavori permetteranno, in particolare, di ripulire l’edificio dai danni dello smog. Per questo sul sito del Comune viene spiegato che “l’intervento prevede l’uso di sostanze con basso impatto ambientale. Verrà eseguita una verifica sui campioni della pietra utilizzata nelle facciate per testare l’efficacia delle nanocalci sintetizzate all’università dell’Aquila. Se il test sarà positivo, l’ultima parola spetterà alla Sovrintendenza. Si partirà con la pulizia delle superfici: si procederà rimuovendo i depositi incoerenti e i contaminanti atmosferici accumulati nel tempo. Questa lavorazione permetterà non solo di ridare luminosità alle facciate, ma anche di liberare la pietra da inquinanti e renderla ricettiva per le seguenti lavorazioni". Poi, spiegano dal Comune, si interverrà sulla flora che ha colonizzato la pietra. Infine, si interverrà con il consolidamento della pietra. Al termine del restauro verrà consegnato alla proprietà un piano di conservazione e manutenzione.