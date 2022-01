Sala: "Aumento violenza dovuto alla pandemia"

"La pandemia ha avuto conseguenze sanitarie, economiche e sociali. Queste ultime, in particolare, sono le più sottovalutate. Perché, specie tra i giovani, la sospensione della vita comunitaria e il prolungamento dell'isolamento ha prodotto enormi danni". Così il sindaco di Milano, Beppe Sala intervenendo durante la seduta del consiglio comunale di lunedì 17 gennaio sul tema della sicurezza a Milano, dopo i fatti di capodanno e quelli, più recenti, dello scorso weekend, quando un agente di polizia locale è rimasto ferito in un'aggressione.

"Mesi fa ho sottolineato la necessità di assumere 500 nuovi vigili", ha continuato il primo cittadino, evidenziando però come i problemi di ordine pubblico siano strettamente connessi alle "ferite sociali profonde e difficile da guarire" che l'emergenza sanitaria ha creato, soprattutto tra i ragazzi. "Le città - ha detto ancora Sala - sono il luogo di massima espressione di questo disagio. Ma il tema della sicurezza non è politico. Tutte le istituzioni devono collaborare per garantire questo bene tanto fragile".

Il sindaco ha voluto mettere in luce come l'assunzione di altri 500 agenti di polizia locale - 240 entro novembre di quest'anno e altri 260 entro novembre 2023 - possa concorrere a gestire i problemi di sicurezza in città, che devono comunque vedere una gestione coordinata, rapida ed efficace, tra le diverse forze dell'ordine. Grazie alle nuove assunzioni il numero di ghisa passerà a 3300, raggiungendo un numero mai toccato prima. Ad aumentare, ha spiegato il primo cittadino, saranno le uomini e le donne disponibili a turni per strada, giorno e notte. "Questo ingente sforzo del Comune, che prevede anche l'aumento delle telecamere a disposizione - ha aggiunto Sala - deve però vedere anche un'attenzione del Governo ai gravi e molto seri danni provocati dall'annullamento della vita sociale".

Il sindaco ha voluto anche precisare come a compiere le violenze registrate in città nel corso degli ultimi giorni siano stati sia italiani (nel caso del ghisa aggredito si tratta di ragazzi di Bolzano) sia stranieri (molti degli autori dei terribili fatti di capodanno sono immigrati di prima o seconda generazione). Nel pomeriggio la Lega ha guidato una protesta in piazza della Scala chiedendo, na volta di più, le dimissioni dell'assessore alla sicurezza, Marco Granelli, accusato da una parte dell'opposizione di non aver saputo gestire l'ordine pubblico la notte del 31 dicembre.