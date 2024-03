Stadio a San Siro, sentenza del Tar sul vincolo entro 60 giorni

Ancora occhi puntati sul destino del Meazza. Questa mattina, 14 marzo, si è tenuta l'udienza al Tar sul ricorso presentato dal Comune di Milano contro il vincolo della Soprintendenza posto su San Siro. Il collegio ha 60 giorni di tempo per arrivare a una sentenza.

Di fatto, è stato il vincolo della Soprintendenza a bloccare i progetti su San Siro, costringendo l'Amministrazione comunale a trovare vie alternative all'abbattimento dello stadio. Inizialmente, infatti, l'idea era quella di costruirne uno nuovo di proprietà di Inter e Milan. Il vincolo ha spinto le due squadre milanesi a cercare spazi altrove, chi a Rozzano e chi a San Donato Milanese.

Proprio ieri il sindaco Beppe Sala, in diretta su Instagram, aveva spiegato che il problema primario era stato il vincolo. Nel tentativo di far rimanere il calcio in città, il primo cittadino ha proposto ai due club l'alternativa della ristrutturazione del Meazza e la cessione della proprietà. Ma i dubbi sono ancora troppi e, nel frattempo, il Milan si è portato avanti acquistando i terreni a San Donato.

Intanto l'attesa è diventata su due fronti: la decisione definitiva del Tar, sebbene si respiri pessimismo in merito, e il progetto di fattibilità di WeBuild in arrivo entro giugno e che promette di ristrutturare San Siro senza inficiare sugli eventi in programma, match compresi. Nel frattempo Sala ha già fatto sapere che, a malincuore, avrebbe un piano B: la musica.