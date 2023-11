Tommaso Paradiso scatena il Forum e lancia qualche frecciatina

Ha cantato e suonato i grandi successi, soprattutto quelli dei Thegiornalisti, dando ampio spazio ai nuovi brani dell’ultimo disco. Tommaso Paradiso ha scatenato il Forum di Assago nella sua tappa milanese del tour Tommy 2023, partito a metà novembre nella sua città natale, Roma, passato poi per Napoli, Bari, Padova e che arriverà a Catania per poi concludersi a Torino. Il cantautore, che il Forum lo conosce bene, ha segnato un altro sold out e ha portato sul palco meneghino tutti gli artisti che lavorando con lui da tempo, compreso un grande ritorno.

Si, perché Tommaso Paradiso, nato con la band Thegiornalisti, è tornato a lavorare con Marco Rissa che per anni è stato al suo fianco nel trio che nel 2019 ha scelto di sciogliersi. E sul palco di Milano l’artista ci ha tenuto particolarmente a ripresentare al pubblico la reunion con il suo chitarrista lanciando un’inequivocabile frecciatina al terzo membro con cui i rapporti sembrano tesi.

Il concerto “perfetto”, come Paradiso ha sempre fatto. In orario e senza grandi scenografie, perché in fondo non ne ha bisogno. Il cantautore romano, ormai 40enne, si è presentato sul palco nella sua solita mise: tshirt e jeans, e la sua grande voce. Pezzi suonati con i suoi musicisti e due assaggi di canzoni a cui tiene molto, racconta, suonate in solitaria al pianoforte. Le sue preferite, e poi la sua dichiarazione: “Mastroianni viene ricordato per ‘Otto e mezzo’, io vorrei essere ricordato per questo pezzo”. La canzone è ‘Figlio del mare’, parte del suo ultimo album ‘Sensazione stupenda’.

Come tanti artisti, anche Tommaso Paradiso cerca una via di fuga dalle grandi hit per cui è conosciuto e amato, quelle che hanno veramente incendiato il palazzetto. Poi, il messaggio provocatorio quando i fan non si sono scatenati con uno dei suoi nuovi brani: “Vi chiedo scusa se ci piace suonare queste canzoni, ma ci piace la vera musica. Scusateci”. Un solo grande ospite, davanti al quale l’artista romano si è più volte inginocchiato: i Baustelle, con cui ha sfornato “Amore Indiano”.