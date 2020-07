Notte di sangue a Fizzonasco, aggredito e accoltellato alla pancia: grave un uomo

Prima i fendenti all'addome e le chiazze di sangue sull'asfalto, poi la telefonata disperata di un passante al 118 e la corsa in codice rosso all'ospedale. È stata una notte di sangue quella tra mercoledì e giovedì 30 luglio a Fizzonasco (frazione di Pieve Emanuele) dove un uomo è stato accoltellato in via Marche.

I contorni della vicenda non sono ancora chiari e sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di San Donato. Tutto è accaduto intorno alle 3.30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza quando l'uomo (sui 35 anni, non ancora pienamente identificato) è stato soccorso per una profonda ferita all'addome.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I sanitari lo hanno stabilizzato e trasportato con la massima urgenza, ma sveglio e cosciente, al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Milano dove è stato operato d'urgenza. Per il momento la prognosi resta riservata.