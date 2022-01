Accoltellato nella notte in zona Navigli: grave in ospedale

Aggressione violenta in viale Gorizia a Milano nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 gennaio 2022. La vittima è un ragazzo di 22 anni, soccorso da una pattuglia della polizia verso le due e mezza del mattino. Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118 con un'ambulanza della Croce bianca.

Il giovane era riverso a terra e aveva segni di un accoltellamento. In particolare, i sanitari hanno riscontrato due coltellate all'addome. La vittima ha riferito che due sconosciuti avevano cominciato a discutere con lui in un locale. Il diverbio è proseguito all'esterno e si è trasformato in una lite violenta. Poi le coltellate.

Il ventiduenne è stato medicato sul posto e poi portato al pronto soccorso del Policlinico in codice rosso: secondo i sanitari non rischia di perdere la vita.