Fermano due ragazzi per un controllo, loro reagiscono: due poliziotti feriti in centro a Milano

Un uomo in manette, un altro denunciato e due agenti feriti. È finito così un controllo di polizia in piazza Mercanti, pieno centro città, a due passi dal Duomo. Tutto è iniziato verso le 15.30 di mercoledì, quando una Volante ha fermato due 19enni - entrambi cittadini egiziani - per identificarli.

I due si sono subito mostrati nervosi e aggressivi, tanto che i poliziotti hanno dovuto chiamare i rinforzi. Neanche quello, però, è bastato a fermare i giovani. In particolare, uno dei due 19enni si è scagliato contro gli agenti, poi finiti in ospedale con delle ferite giudicate guaribili in tre e cinque giorni.

L'aggressore è stato invece arrestato con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, mentre entrambi sono stati indagati a piede libero con l'accusa di ricettazione perché trovati in possesso di due cellulari rubati, oltre che 440 euro in contanti.