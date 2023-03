Rissa e bottigliate in strada a Milano: due ragazzi in ospedale

Due uomini di 24 e 29 anni sono finiti in ospedale dopo essere stati aggrediti e picchiati (il 29enne è anche stato preso a bottigliate) in via Odazio a Milano, in zona Giambellino, nella notte tra lunedì e martedì 14 marzo.

Tutto è accaduto poco dopo la 1, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. I contorni della vicenda non sono ancora chiari e sul caso sono in corso accertamenti da parte della polizia. Secondo quanto appreso da MilanoToday sembra che i due, entrambi stranieri, siano stati aggrediti da un gruppo di persone.

In un primo momento le loro condizioni erano apparse serie, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto due ambulanze e un'automedica. Entrambi sono stati accompagnati in codice giallo al Policlinico e al Fatebenefratelli, ma non sono in pericolo di vita.