Milano: 28enne aggredito durante una rissa in via Sammartini, in Stazione Centrale

Un uomo di 28 anni è rimasto ferito al termine di un'aggressione in via Giovanni Battista Sammartini, in zona Stazione Centrale a Milano.

L'episodio, come riferito dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto attorno alla mezzanotte e mezza di sabato. Sul posto il 118 ha inviato un'ambulanza in codice rosso poi declassato in giallo. Il 28enne è stato trasportato al Fatebenefratelli, l'uomo non è in pericolo di vita.

Alcuni passanti hanno avvertito i carabinieri della rissa in corso, ma quando i militari sono intervenuti sul posto i partecipanti alla lite avevano già fatto perdere le proprie tracce.