L'imprenditore avvolto dalle fiamme della stufa morto a Milano

Angelo Maffezzoni, un imprenditore di Pavone Mella, nel Bresciano, è morto nel Centro grandi ustionati del Niguarda di Milano. L'uomo, ormai in pensione, aveva 88 anni. Era arrivato in ospedale dopo un grave incidente domestico, martedì 7 febbraio.

Maffezzoni, costretto su una carrozzina, era stato avvolto dalle fiamme mentre – tra le mura di casa – cercava di accendere una stufa. Soccorso dalla moglie, subito accorsa allarmata dalle urla, era stato poi preso in cura dai sanitari giunti nei pressi della loro abitazione a bordo dell'eliambulanza, necessaria per il trasporto d'urgenza nel capoluogo lombardo. Dopo aver lottato per alcuni giorni, il cuore dell'uomo ha infine smesso di lottare, fermandosi per sempre.

BresciaToday racconta che Maffezzoni era una persona nota e stimata in paese. Aveva fondato insieme al fratello un'azienda edile specializzata in scavi e movimento terra. Era inoltre da sempre legato alla locale associazione Avis.