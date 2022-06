Salva amico in un laghetto del Parco delle Cave ma poi "sparisce" in acqua

Un ragazzo si è tuffato in uno dei laghetti del Parco delle Cave a Milano e, dopo aver aiutato un amico in difficoltà, non è più riemerso. L'ipotesi principale è che sia morto annegato. Il dramma si è consumato nel pomeriggio di domenica, intorno alle 16.30.

L'uomo, di origine magrebina, era andato con due amici al parco. Hanno deciso di fare il bagno ma uno di loro non è più riuscito a tornare a riva, così l'uomo lo ha aiutato a mettersi in salvo ma dopo lo sforzo è andato a fondo, stando a una prima ricostruzione

Alcune delle persone presenti sul posto hanno allertato il 118, che è arrivato insieme a vigili del fuoco, polizia e polizia locale. I due amici 30enni sono illesi e hanno rifiutato il trasporto in ospedale mentre continuano, da parte dei sommozzatori, le ricerche del terzo uomo.