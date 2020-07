Anziana con il girello derubata dai 'ladri dell'abbraccio': arrestati in tre

Fingere di conoscere la persona, anziana e debole, abbracciarla e poi derubarla. Questa la tecnica utilizzata da una dei 'ladri dell'abbraccio' che mercoledì mattina è stata arrestata a San Donato Milanese dalla polizia di stato, dopo essere stata scoperta a derubare una 90enne con problemi di deambulazione. In manette anche i due complici della giovane donna, due cittadini romeni, come lei.

Il furto con la 'tecnica dell'abbraccio'

I poliziotti della squadra mobile hanno iniziato a seguire l'auto dei tre in via Rogoredo notando poco dopo come si accostasse rallentando a un'anziana signora con il deambulatore, che stava rientrando a casa. Dopo un po' la macchina si è fermata e sono scese due donne, mentre un uomo è rimasto alla guida. Una delle due si è messa all'angolo della strada facendo da 'palo'; l'altra intanto ha seguito l'anziana fino al portone di casa.

Una volta avvicinata la signora, la malvivente ha cominciato a farle delle domande e distrarla, fingendo di conoscerla e tentando di abbracciarla. Poi si è avvicinata sempre di più fino a cingerla invita, l'ha afferrata per un braccio trattenendola a sé farfugliandole qualcosa nell'orecchio e, con abilità, ha sfilato all'anziana donna un prezioso anello

Gli arresti

Subito dopo le donne sono risalite in macchina per allontanarsi ma gli agenti hanno immediatamente fermato l’auto. L'autrice del furto è stata trovata in possesso dell’anello che, nel frattempo, aveva indossato al dito come se fosse suo. L'anziana vittima non si era accorta di nulla perché la malvivente aveva astutamente sostituito il gioiello rubato con un altro privo di valore. Solo quando i poliziotti hanno raggiunto la 90enne restituendole il suo anello, ha capito cosa fosse accaduto.



I tre cittadini stranieri, l'uomo di 29 anni e le due donne di 20 e 24 anni, sono stati arrestati per furto aggravato in concorso. Da un controllo è

emerso che tutti avevano precedenti penali per reati contro il patrimonio. Su una delle donne pendeva inoltre un ordine di carcerazione per condanna a 2 anni e 8 mesi per reati dello stesso tipo.