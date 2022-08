L'anziano che sventa la rapina con una scusa: "Devo andare dai miei amici"

"Scusate, ma devo andare un attimo lì dai miei amici". Con queste parole un signore è riuscito ad allontanarsi da due rapinatori che lo stavano minacciando con un paio di pinze da elettricista. Poi ha anche fermato una volante ed è riuscito a farli arrestare. L'accaduto verso l'1.33 di lunedì 22 agosto in piazza Gobetti, zona Città Studi.

L'anziano, un italiano 78enne, era seduto su una panchina quando è stato avvicinato da due uomini che prima gli hanno chiesto una sigaretta e poi hanno iniziato a minacciarlo con delle pinze da elettricista cercando di rapinarlo del portafogli. Il signore però ha reagito prontamente e con la scusa di dover raggiungere alcuni conoscenti si è allontanato.

Proprio in quel frangente stava passando una volante del commissariato Lambrate, che l'uomo ha fermato riferendo agli agenti cosa gli era capitato. In questo modo ha fatto arrestare gli aggressori, due marocchini di 22 e 18 anni, entrambi irregolari e con precedenti per reati contro il patrimonio, che sono stati individuati nella zona. Fermati, hanno iniziato una colluttazione a causa della quale i poliziotti hanno riportato contusioni con una prognosi di 5 giorni. A quel punto per loro è partito l'arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre a una denuncia per minacce gravi e aggravate in concorso.