"Ca*** guardi, ti sparo": l'uomo che gira in auto con una pistola in mano

Una minaccia, neanche troppo velata. E la fuga. Un uomo di 55 anni, cittadino italiano, è stato denunciato nella notte tra martedì e mercoledì a Milano per aver mostrato a un giovane in scooter una pistola.

L'allarme è scattato verso le 2, quando il ragazzo in motorino ha incrociato la Citroen C3 del 55enne in via Calvairate e ha subito notato che nella mano sinistra - la stessa poggiata sul volante - aveva qualcosa di "strano". Dopo essersi avvicinato, si è immediatamente accorto che si trattava di un'arma e ha quindi chiesto aiuto al 112, continuando a fornire indicazioni sul percorso seguito dalla vettura.

Il conducente, probabilmente dopo aver capito cosa stava succedendo, ha raggiunto il giovane e, mostrandogli la pistola, gli ha detto: "Ca*** guardi, vai via sennò ti sparo in faccia". Alla fine il 55enne è stato rintracciato poco distante, sotto casa sua. Al momento dell'arrivo dei poliziotti, però, non aveva più l'arma con sé. L'uomo è stato indagato a piede libero per minacce aggravate.