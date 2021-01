Evade dagli arresti domiciliari e va in giro in auto: arrestato

Accusato di spaccio, si trovava agli arresti domiciliari, ma è uscito di casa ed è andato in giro in auto. Per questo dopo essere stato fermato dai carabinieri, è stato tratto in arresto. L'accaduto domenica mattina a Bollate, hinterland nord di Milano.

Fermato in via Lombardia angolo via Veneto, a finire in manette è stato un 28enne italiano, con precedenti di polizia e ai domiciliari dopo essere stato arrestato per spaccio lo scorso 6 gennaio.

Il giovane, tratto in arresto in flagranza per evasione, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza di Bollate in attesa del giudizio direttissimo previsto per lunedì mattina.