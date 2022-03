Latitante si rifugia nel campo nomadi: arrestato (dopo un lancio di pietre)

Aveva trovato accoglienza nel campo nomadi e lì si rifugiava per evitare di andare in carcere, ma la polizia lo ha rintracciato e arrestato. L'accaduto nel pomeriggio di lunedì 28 marzo in via Negrotto, zona Villapizzone.

Squadra mobile e agenti del commissariato di Quarto Oggiaro hanno individuato il latitante, un 37enne italiano pregiudicato che, condannato dal tribunale di Livorno, deve scontare 8 anni di carcere. L'uomo, grazie a familiari e amici, aveva trovato protezione nel campo nomadi.

Durante l'intervento della polizia, alcuni residenti hanno cercato di ostacolare l'arresto lanciando alcune pietre, che hanno danneggiato la volante. Il 37enne, inoltre, ha cercato tentato la fuga scappando a piedi prima attraverso il campo e poi nella boscaglia adiacente. Dopo un inseguimento è stato però comunque bloccato e arrestato.