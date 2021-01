Cassina (Milano), blitz in casa di un 19enne: l'amico ha hashish e un bossolo, arrestato

Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato dai carabinieri di Cassina De' Pecchi (Milano) perché trovato con quasi un etto di hashish. Il giovane, residente a Roncello (Monza Brianza), è stato controllato durante una perquisizione domiciliare in un'abitazione di Cassina, a casa di un suo coetaneo.

Il blitz dei militari ha permesso di trovare la droga addosso al 19enne. Precisamente 90 grammi. Aveva anche 320 euro in contanti e un bossolo esploso tracciante marca "SMI" calibro 7,62. I due ragazzi, entrambi italiani, sono stati perquisiti intorno alle 21 di lunedì 4 gennaio.

Il brianzolo è stato dunque arrestato in flagranza per la detenzione della sostanza stupefacente e deferito in stato di libertà per "detenzione abusiva di parti di arma da guerra". È stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa di rito direttissimo. La sostanza stupefacente e il munizionamento sono stati sottoposti a sequestro.