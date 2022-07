Accende la luce mentre passano i carabinieri: ladro arrestato durante il furto a casa del medico

Fatale fu la luce. Un uomo di 28 anni, un cittadino italiano con numerosi precedenti alle spalle, è stato arrestato nella notte tra domenica e lunedì con l'accusa di tentato furto in abitazione dopo aver cercato di svaligiare l'appartamento di un medico 54enne che risulta residente a Sanremo ma che tre giorni a settimana vive a Milano per il suo lavoro.

L'allarme è scattato verso l'una, quando alcuni residenti del condominio - che si trova in zona Città studi - hanno segnalato al 112 dei rumori sospetti che arrivavano dall'abitazione al piano terra, proprio quella utilizzata dal dottore sia come domicilio sia come studio per ricevere i pazienti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile, che hanno visto la finestra spalancata, la tapparella alzata e bloccata con una sedia, ma soprattutto hanno notato in quell'istante la luce accendersi dall'interno. I militari sono quindi passati proprio dalla finestra e dentro casa hanno trovato il 28enne, che ancora non era riuscito ad arraffare il bottino. Sentito il pm di turno, Cecilia Vassena, il ladro è stato dichiarato in arresto: sarà processato per direttissima.