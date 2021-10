Si addormenta in metro, lo svegliano e picchia tutti: arrestato

Lo hanno svegliato e ha iniziato a inveire contro tutti e lanciare pietre per aria. E per lui sono scattate le manette. Un 21enne tunisino è stato arrestato dagli agenti della questura con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento nella mattinata di mercoledì 20 ottobre.

Tutto è iniziato intorno alle 9:00 quando il giovane che si era addormentato su un vagone della M3 è stato svegliato dagli addetti di Atm al capolinea di Comasina (hinterland Nord di Milano). Non solo, vedendo lo stato del 21enne i dipendenti dell'azienda di trasporti hanno chiamato il 118. Sul posto è intervenuta un'ambulanza ma il giovane, una volta visti i sanitari, ha iniziato a insultarli. Non solo, ha poi afferrato delle pietre da terra e ha iniziato a scagliarle per aria.

Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti della questura che lo hanno fermato e accompagnato in questura a bordo di una volante; proprio durante il tragitto ha danneggiato il plexiglass dell'auto. Per lui sono scattate le manette.