Un uomo è stato arrestato in stazione a Rogoredo

Quando ha capito di aver attirato l'attenzione degli agenti della Polfer ha cercato di defilarsi, ma non è servito a nulla e per lui sono scattate le manette. Un cittadino albanese di 58 anni è stato arrestato nella stazione di Rogoredo nella giornata di giovedì 17 giugno perché ricercato per il reato di possesso di stupefacenti.

I poliziotti, impegnati in un servizio di vigilanza nella stazione, hanno notato l'uomo che ha assunto un atteggiamento sospetto. Fermato per un controllo, dalla verifica in banca dati, è emerso che era ricercato a seguito di un provvedimento di carcerazione emesso, all'inizio di giugno, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova, dovendo scontare una pena residua di 2 anni, 7 mesi e 26 giorni di reclusione, per il reato di possesso di stupefacenti finalizzato allo spaccio. Fatti commessi a maggio del 2020.

Per lui sono scattate le manette, è stato arrestato e accompagnato nel carcere milanese di San Vittore.