Uomo cerca di salire sul bus senza biglietto e accoltella l'autista

La sua unica colpa è stata chiedere il biglietto a un passeggero. Follia martedì mattina a Pavia, dove un autista di Autoguidovie, la società che gestisce il trasporto pubblico in città, è stato accoltellato a una gamba da un uomo poi fermato nella stazione milanese di Rogoredo.

Stando a quanto ricostruito, il conducente era arrivato da Lacchiarella ed era sceso dal mezzo al capolinea in attesa di ripartire. Quando il viaggiatore si è avvicinato al mezzo, la vittima gli ha chiesto il biglietto ma per tutta risposta è stata accoltellata.

L'aggressore si è allontanato, raggiungendo la vicina stazione ferroviaria, ed è salito su un treno in partenza per Milano. Gli agenti della polizia ferroviaria hanno avvisato i loro colleghi di Milano, fornendo la descrizione dell'accoltellatore. L'uomo è poi stato fermato più tardi alla stazione di Milano Rogoredo: è accusato di lesioni e interruzione di pubblico servizio. L'autista ferito, 36 anni, è stato medicato e poi accompagnato al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia: le sue condizioni non sono preoccupanti.