Bimbo di un anno rimane chiuso in auto: liberato dai vigili del fuoco

Un bambino di appena un anno rimasto chiuso da solo in auto accidentalmente. L'episodio nel pomeriggio di giovedì 18 maggio, intorno alle 16, in via Tanzi a Inveruno (Milano), dove sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno liberato il piccolo.

In pochi secondi, forzando leggermente lo sportello, i vigili del fuoco sono riusciti ad aprire la portiera della macchina senza rompere il vetro o altro e così a riconsegnare il bimbo alla sua giovane mamma. Sul posto è intervenuto il 118 per precauzione, ma non è stato necessario prestare alcuna cura. Ad accorrere anche la polizia locale.