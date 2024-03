Bimbo travolto e ucciso: cala a 5 anni la pena per il pirata della strada

È scesa a 5 anni e 4 mesi la pena per Nour Amdouni, il giovane arrestato nell’agosto 2022 aver investito e ucciso Mohanad Moubarak, detto Momo, di 11 anni. Amdouni era stato fermato con l’accusa di omicidio stradale con l’aggravante della fuga. In primo grado gli era stata inflitta una pena di 8 anni di reclusione.

A deciderlo la quinta penale della Corte d’Appello di Milano che ha escluso una delle aggravanti contestate ad Amdouni: guida sotto l’effetto di stupefacenti. L’imputato, difeso dagli avvocati Niccolò Vecchioni e Robert Ranieli, aveva deciso di patteggiare. In questo modo sarebbero stati 5 gli anni da scontare. Ma lo scorso anno il gip aveva bocciato l’ipotesi perché la pena sarebbe stata incongrua, troppo bassa.

I fatti risalgono al 9 agosto 2022. Nour Amdouni quella sera aveva deciso di mettersi alla guida pur avendo una gamba ingessata e non avendo mai conseguito la patente. Si trovava in via Bartolini, zona Certosa. Era mezzanotte quando, a bordo di una Smart, aveva investito un bambino in sella alla sua bici, Momo Moubarak. Poi era scappato, ma dopo circa quattro ore aveva deciso di costituirsi.