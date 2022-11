Bimbo travolto e ucciso da un pirata della strada: scatta il processo

È stato mandato a processo con il rito immediato Nour Amdouni, il pirata della strada di 20 anni che lo scorso agosto ha travolto e ucciso un bimbo di 11 anni, Mohanad Moubarak, che si trovava in sella alla sua bici in via Bartolini a Milano (zona Certosa).

Lo ha deciso il gip del tribunale di Milano Tommaso Perna che ha accolto la richiesta formulata dal pm Rosario Ferracane, titolare dell'inchiesta condotta dalla polizia locale. Il 20enne ha 15enne per chiedere di essere processato con rito abbreviato (processo a porte chiuso con sconto di un terzo della pena).

L'incidente

Tutto era accaduto intorno alla mezzanotte di martedì 9 agosto mentre il piccolo si trovava in sella a una bicicletta insieme al padre.

Il pirata, a bordo di una Smart, dopo aver investito il bambino era scappato, per poi costituirsi dopo circa 4 ore, mentre le forze dell'ordine erano già sulle sue tracce. Oltre a guidare senza patente Amdouni era sotto l'effetto di droga (thc) e aveva "la gamba sinistra ingessata", aveva fatto sapere la procura. Il 20enne, aveva scritto il gip Fiammetta Modica nell'ordinanza di custodia cautelare, ha dimostrato di essere "totalmente privo di umanità e pietà in occasione del sinistro".