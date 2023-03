Boom di controlli, multe e denunce sui Navigli

261 persone e 31 auto fermate, tre denunce e altrettante sanzioni. Questo il bilancio dei controlli dei carabinieri in zona Navigli nella serata di venerdì 3 marzo.

Le tre denunce sono scattate per un 32enne senegalese e un 56enne romeno che avevano violato l'ordine di espulsione, un 32enne ghanese che stava soggiornando illegalmente in Italia e un 22enne e un 21enne marocchini perché non avevano il permesso di soggiorno.

Supportati dai Nas di Monza, i militari hanno controllato anche tre locali della zona sanzionandoli tutti per il mancato rispetto delle prescrizioni igieniche e uno anche perché la provenienza degli alimenti risultava irrintracciabile.