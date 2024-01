Stanislav Bahirov, chi è il calciatore accusato di aver stuprato una 19enne

Il calciatore della Vogherese Stanislav Bahirov è stato arrestato all'alba di venerdì a Milano. Deve rispondere dell'accusa pesantissima di violenza sessuale, aggravata dall'uso di sostanze alcoliche, dalla giovane età della vittima - 19 anni - e dal fatto che la ragazza soffra anche di patologie psichiatriche che la rendono più vulnerabile. Avrebbe stuprato la ragazza durante la notte tra il 22 e il 23 ottobre 2023, nell'area cani del parco Wanda Osiris, in zona piazzale Istria. A poche centinaia di metri dall'abitazione dove il giocatore vive con la sua famiglia.

Chi è il calciatore Stanislav Bahirov

Alto un metro e 85 centimetri, nato in Ucraina ma con cittadinanza romena, Bahirov in campo gioca in attacco. La sua è una di quelle carriere sportive fatte di allenamenti serali, weekend di partita ma quotidianità vissuta da persona normale. Lontana chilometri - o forse il caso di dire milioni di euro - da quella dei calciatori dei campionati principali. Inizia nelle giovanili U19 del Padova. Fa diverse stagioni col Crema e passa alla Vogherese, con una parentesi al Pro Novara. Una gavetta eterna, a fare la sponda dalla serie D all'Eccellenza.

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Milano, Alberto Carboni, ne ha disposto l'arresto al termine delle indagini della Squadra Mobile di via Fatebenefratelli, coordinati dall'aggiunto Letizia Mannella e dal pm Rosaria Stagnaro. Per il gip, il calciatore deve restare in carcere perché le modalità della presunta violenza sessuale sono 'indicative della totale assenza di freni inibitori' e 'di particolare determinazione a delinquere'. Tant'è che avrebbe abusato di una donna che in più occasioni, durante la loro conversazione, aveva espresso la propria contrarietà a qualsiasi tipo di contatto sessuale.

Dopo averle offerto 5 euro, quasi come una sfida, per farle bere alla goccia una bottiglia di vodka che la ragazza aveva con sé. Dopo i tanti no della 19enne, che nonostante fosse ubriaca era in grado di comprendere la situazione. Dopo i rifiuti ripetuti da parte della vittima. Dopo tutto, e nonostante tutto, il calciatore incastrato dalle indagini dei poliziotti guidati da Marco Calì, è andato avanti con la violenza sessuale.

Per il giudice l'atteggiamento di Bahirov, che durante le indagini era stato identificato mentre si aggirava ancora di notte e senza una vera ragione nello stesso parco, è allarmante. Per questo la sola misura in grado di prevenire il rischio di reiterazione del fatto (presunto), o un'eventuale fuga, è la cella. E dopo tanta gavetta è col carcere e non coi gol che l'attaccante conquista i titoli dei giornali.