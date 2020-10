Milano, vedono la polizia fuori dal campo rom: si allontanano con l'auto imbottita d'oro, presi

Avevano imbottito l'auto con 13mila euro d'oro, vestiti firmati e un telefono cellulare. Tutti oggetti rubati, secondo i poliziotti che li hanno fermati e ammanettati vicino al campo rom d via Bonfadini a Milano. È successo nella mattinata di giovedì 22 ottobre, nei guai quattro colombiani dai 19 ai 33 anni, fermati con l'accusa di ricettazione.

Tutto è successo un attimo prima delle 12, come riferito dagli agenti di via Fatebenefratelli. I quattro hanno attirato l'attenzione dei poliziotti perché resisi conto della volante vicino al campo rom hanno cercato di allontanarsi in fretta e furia. Non è servito a nulla: prima è scattato il controllo, poi la perquisizione dell'auto dove è stato trovato un vero e proprio tesoro. Gli agenti hanno trovato un sacchetto pieno di gioielli, collanine, anelli e preziosi in oro: circa 260 grammi. Non solo: è saltato fuori anche un telefono frutto di furto e 6,7 grammi di "erba".

Per loro sono scattate le manette, per loro l'accusa è ricettazione. Non solo: sono stati indagati anche per possesso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tutti gli oggetti preziosi sono stati sequestrati. Sul caso sono in corso accertamenti.