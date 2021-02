Milano Malpensa, trasportano carne avariata in aereo: 600 chili sequestrati e distrutti

Sei quintali di prodotti di origine animale in cattivo stato. Questo il bilancio del sequestro della guardia di Finanza e dei funzionari dell'agenzia delle dogane e dei monopoli all'aeroporto di Milano Malpensa.

Dall'inizio dell'anno militari e operatori hanno fermato - e poi distrutto - 600 chili di carne, pollame e formaggi che erano stati stipati tra gli effetti personali di passeggeri provenienti soprattutto dal nord Africa.

Il sequestro è avvenuto in base alla normativa che stabilisce come le scorte alimentari provenienti da paesi extra europei debbano essere dichiarate per essere assoggettate a controllo veterinario e, qualora non conformi, essere sottoposte a distruzione per evitarne l’ingresso.

I prodotti, destinati al consumo personale, nonostante i modici quantitativi, possono infatti essere veicolo di agenti patogeni, causa di diffusione di malattie degli animali, con possibili ripercussioni anche gravi sulla salute pubblica e animale.