Farmaci e profumi: provano a portarli in Italia dalla Svizzera, è contrabbando

Stava entrando in Italia nel valico di Maslianico, dalla Svizzera: i finanzieri lo hanno controllato e hanno scoperto numerose scatole con, all'interno, farmaci a base di tossina botulinica e filler utilizzabili per trattamenti estetici del valore di quasi cinquemila euro, esattamente 4.745.

L'uomo, cittadino svizzero, non aveva alcuna documentazione per certificare l'assoluzione delle obbligazioni doganali, pertanto i militari hanno sequestrato tutta la merce. E' infatti configurabile il reato di contrabbando e di evasione dell'Iva all'importazione.

In un'altra attività, in un'auto guidata da un cittadino svizzero di origini italiane, sono stati trovati 300 profumi, dal valore commerciale di circa 10.000 euro, di noti marchi tra cui Yves Saint Laurent, Armani e Paco Rabanne che il soggetto, titolare di una profumeria in territorio elvetico, cercava di introdurre in Italia senza aver assolto le obbligazioni doganali. Anche in questo caso si è proceduto al sequestro, finalizzato alla confisca, dell'intera merce e alla trasmissione degli atti all'Ufficio delle Dogane competente per la quantificazione dell'esatto valore dei prodotti e dei tributi evasi.