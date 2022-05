Fiorentina-Inter, Daspo a 20 interisti da uno a otto anni

Pioggia di Daspo da parte della questura di Firenze in seguito ad episodi relativi alle partite di calcio Fiorentina-Inter e Fiorentina Juventus. In tutto sono 22 i provvedimenti, a carico di tifosi nerazzurri e bianconeri, indagati a vario titolo per i due episodi.

Quello relativo ai tifosi dell'Inter risale al 21 settembre 2021, prima dell'incontro tra la squadra di Firenze e quella milanese. Ci riferiamo alla rissa tra tifosi all'altezza di piazza Alberti. La polizia, subito dopo lo scontro, ha fermato in viale Cialdini alcuni veicoli con a bordo ultras interesiti, 18 dei quali sono stati subito 'daspati' e denunciati per possesso di armi o oggetti per offendere e, alcuni, anche per possesso di fumogeni.

I tafferuglio sono durati meno di cinque minuti e hanno coinvolto circa ottanta ultras delle opposte tifoserie, che hanno dato vita a una specie di guerriglia urbana con lancio di vari oggetti tra cui bottiglie di vetro, segnali stradali, bidoni di metallo e luci. L'analisi dei filmati di videosorveglianza e la comparazione delle immagini dei tifosi identificati in viale Cialdini hanno consentito di individuare 20 tifosi dell'Inter, tra i 17 e i 52 anni, di cui un minorenne, che avrebbero partecipato alla guerriglia urbana.

Per quanto riguarda i divieti (da uno a otto anni), tre sono stati emessi con la prescrizione dell'obbligo di firma, mentre diciassette sono cosiddetti "semplici". Di questi, undici sono aggravanti a provvedimenti già emessi a settembre subito dopo la rissa.