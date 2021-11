Aggrediscono giornalisti durante i cortei no green pass: denunciati

"Buffoni", "terroristi", "venduti", "andate via". E poi spintoni, grida e intimidazioni. Questi i comportamenti che alcuni dei manifestanti ai cortei contro il green pass a Milano hanno riservato ai giornalisti che si trovavano sul posto per svolgere il proprio lavoro. Dall'alba di venerdì 12 novembre a casa degli aggressori sono in corso perquisizioni.

In particolare i carabinieri del Nucleo informativo del comando provinciale di Milano nella mattinata stanno eseguendo quattro decreti di perquisizione, emessi dalla sezione distrettuale antiterrorismo della Procura di Milano, coordinata da Alberto Nobili, nei confronti di altrettanti no green pass.

I quattro sono indagati per aver messo in atto atteggiamenti prevaricatori nei confronti di alcuni giornalisti, tanto da impedire l’esercizio del diritto/dovere di cronaca, durante i cortei che si sono tenuti nel centro cittadino le scorse settimane. I manifestanti devono rispondere del reato di violenza privata aggravata (poiché commessa nel corso di manifestazioni in luogo pubblico).

I cortei in cui sono verificate le aggressioni - avvenute ai danni di un giornalista del Tg5 e di un giornalista dell’Ansa - sono quelli del 16, 23, 30 ottobre e 6 novembre.