Le tre donne (incinte) che chiamano l'ambulanza in metro senza motivo: tutte denunciate

Volevano sfuggire al controllo della polizia. Ma alla fine, proprio per le loro "gesta", sono state comunque controllate e, inevitabilmente, denunciate. A finire nei guai, mercoledì pomeriggio, sono state tre donne - tutte italiane di origini bosniache di 21, 26 e 28 anni - e tutte indagate.

Il loro show è andato in scena nella fermata Duomo della M3, dove gli agenti della Polmetro - che già le "conoscevano" - hanno cercato di identificarle. Appena i poliziotti si sono avvicinati, però, le tre hanno cominciato a insultare e minacciare gli uomini in divisa, per poi chiedere l'intervento del 118 per dei presunti malori.

Dopo oltre mezz'ora di visite e controlli i soccorritori hanno certificato che le donne - tutte in stato interessante - in realtà non avevano nessun problema di salute. Proprio per l'inutile intervento del 118, le tre devono rispondere delle accuse di procurato allarme e interruzione di pubblico servizio. Per essersi opposte agli agenti, invece, sono state denunciate per resistenza a pubblico ufficiale.