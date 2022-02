Donna aggredita in Porta Venezia a Milano: grave

Una donna di 89 anni gravemente ferita dopo un'aggressione in pieno giorno. È accaduto poco prima delle 12 di domenica 6 febbraio in piazza Oberdan, Porta Venezia. Sul posto sono accorsi 118, con un'ambulanza, e polizia di Stato.

A causa di un pesante trauma cranico, l'anziana è stata soccorsa e trasportata in codice rosso all'ospedale Fatebenefratelli di Milano. Non dovrebbe essere in pericolo di vita, al momento si trova ricoverata in prognosi riservata.

I poliziotti hanno fermato un uomo, un senzatetto sotto l'effetto dell'alcol, sospettato di essere l'autore dell'aggressione. Al momento sono in corso gli accertamenti per fare chiarezza sulle cause e la dinamica dell'accaduto. Non è affatto chiaro quale possa essere stato il movente.