Va a fare l'esame per la patente mentre è al telefono con l'amico (da casa)

Qualche parola di troppo. Letteralmente. Un uomo di 42 anni, cittadino egiziano, è stato indagato venerdì mattina per truffa aggravata dopo essere stato sorpreso a barare durante l'esame teorico per la patente alla motorizzazione comunale di via Cilea, al Gallaratese.

A dare l'allarme ai carabinieri della stazione Musocco è stata una delle esaminatrici che si è accorta che il 42enne continuava a parlare, come se fosse al telefono. Una sensazione poi confermata dai militari, che perquisendo il candidato lo hanno effettivamente trovato in possesso di un cellulare e di un paio di cuffie.

Gli stessi investigatori hanno poi accertato che l'uomo era collegato con un suo amico, e comnnazionale, che da casa gli cercava le risposte ai quesiti sul computer. Il 42enne è stato denunciato a piede libero e, chiaramente, estromesso dalla sessione d'esame.