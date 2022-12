Bombe inesplose trovate a Milano: blocco traffico e tutte le strade chiuse

Nella mattina di domenica 4 dicembre il 10° Reggimento Genio Guastatori dell’esercito bonificherà 3 ordigni bellici della seconda guerra mondiale inesplosi rinvenuti nell’area “ex Innocenti” di via Rubattino 95 a Milano, di proprietà della società Camozzi, nelle immediate vicinanze della Tangenziale Est - A51.

Bombe della Seconda guerra mondiale

Si tratta di 3 bombe d’aereo americane da 500 libbre della seconda guerra mondiale, contenenti ciascuna 119 kg di esplosivo "amatolo", equivalenti a 154 kg di Tnt. "Gli specialisti del Genio rimuoveranno i dispositivi di innesco sul posto, tramite despolettamento, e trasporteranno poi, con l’ausilio della polizia stradale, gli ordigni neutralizzati nel sito di brillamento", si legge in una nota della prefettura.

Le operazioni di brillamento saranno effettuate lunedì 5 dicembre prossimo in una cava di estrazione inerti di proprietà del Consorzio di Vaprio D’Adda, sita nel medesimo Comune. Il 10° Reggimento Genio Guastatori ha già realizzato le strutture di contenimento intorno agli ordigni (le cosiddette “camere di espansione”, nell'immagine sotto) che, in caso di eventuale esplosione accidentale, riducono il raggio dell’area di danno da 826 a 468 metri.

Per eseguire in piena sicurezza il despolettamento la zona sarà quindi totalmente evacuata per un raggio di 468 metri dagli ordigni, con conseguente blocco nell’area della circolazione stradale e aerea con l’interdizione delle aree verdi. All’interno dell’area di sicurezza non sono presenti abitazioni da evacuare, in ogni caso lo sgombero delle persone eventualmente presenti inizierà alle ore 7 di domenica 4 dicembre e si concluderà entro le ore 9.

Tutte le strade chiuse

Dalle ore 6 alle ore 15 di domenica 4 dicembre 2022, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in uscita per MI-Rubattino (km 5+927) da entrambe le carreggiate nord (direzione A4-Usmate) e sud (direzione A1-Bologna);

- dalle ore 8.30 alle ore 15 di domenica 4 dicembre 2022, la chiusura al traffico della carreggiata nord (direzione a4-Usmate) nella tratta compresa tra gli svincoli Aeroporto di Linate/MI-Forlanini (km 4+473) e MI-Lambrate/S.P. 103 Segrate (km 7+374), contestualmente verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da MI-Rubattino (km 5+927), MI-Forlanini e Aeroporto Linate (km 4+473) per la medesima carreggiata nord;

- dalle ore 8.30 alle ore 15 di domenica 4 dicembre 2022, la chiusura al traffico della carreggiata sud (direzione A1-Bologna) nella tratta compresa tra gli svincoli MI-Lambrate/S.P.103 Segrate (km 7+313) e MI-V.le Forlanini/Aeroporto Linate (km 4+473), contestualmente verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da MI-Lambrate e S.P.103 Segrate (km 7+313) per la medesima carreggiata sud;

- dalle ore 8.30 alle ore 15 di domenica 4 dicembre 2022, la chiusura al traffico dei rami di svincolo dell’interconnessione A4-A51 (km 20+650) in entrata da Venezia e Torino per la carreggiata sud (direzione A1-Bologna), contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’interconnessione A4-A52 (A52, km 4+304) in entrata da Torino per la medesima carreggiata sud;

- dalle ore 8.30 alle ore 15 di domenica 4 dicembre 2022, la chiusura al traffico dei rami di svincolo dell’interconnessione A50-A1 (A50 Tangenziale Ovest, km 30+450) in uscita per A1 Milano/A51 Tangenziale Est, contestualmente verrà chiusa al traffico l’Autostrada A1 in Direzione Milano con obbligo di uscita in A50 Tangenziale Ovest direzione A4-Venezia.

Durante le operazioni di despolettamento la viabilità sarà modificata; il compartimento della Polizia stradale della Lombardia - Sezione Polizia Stradale di Milano, in raccordo con le Polizie locali dei Comuni interessati ha individuato i percorsi alternativi; nelle allegate planimetrie è descritta la situazione di dettaglio.

L’organizzazione della bonifica è stata pianificata con apposita procedura e verrà coordinata dalla Prefettura: sono stati analizzati tutti i rischi connessi alle operazioni di despolettamento e brillamento e predisposte le necessarie contromisure per assicurare il massimo livello di sicurezza per la popolazione.

Il Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.) si riunirà, per tutta la durata delle operazioni, presso la Sala operativa di Protezione civile della Prefettura e coordinerà tutte le attività, assicurando anche i collegamenti con l'I.C.P. (Incident Control Point), istituito nelle immediate vicinanze dell’area di despolettamento, e con i Comandi di Polizia locale di Milano.