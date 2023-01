Esplosione in una ditta: due operai gravi

Infortunio sul lavoro nel Torinese, nel pomeriggio di mercoledì. Un'esplosione all'interno del magazzino della ditta Providus, in corso Piemonte 20 a Volpiano, ha provocato il ferimento di quattro operai. Due di loro, un 31enne di Garbagnate (Milano) e un 32enne di Milano, sono rimasti ustionati in modo grave. Con loro sono rimasti feriti un 57enne di Leini e un 55enne di Torino, in maniera più leggera.

I due operai più gravi, come riporta TorinoToday, sono dipendenti dell'azienda da una quindicina di anni. Sono stati portati d'urgenza, con l'elisoccorso, all'ospedale Cto di Torino, dopo essere stati stabilizzati sul posto: intubati. Uno ha ustioni sul 15% del corpo, l'altro sul 25%. Entrambi sono in prognosi riservata. Gli altri due, invece, sono dipendenti di una ditta esterna. Sono stati trasferiti in ambulanza al Giovanni Bosco di Torino.

Sul posto sono intervenuti i tecnici dello Spresal dell'Asl To 4, che indagano sull'accaduto trattandosi di un incidente sul lavoro. Insieme a loro i vigili del fuoco di Torino Stura e Nbcr, la polizia locale e i carabinieri della compagnia di Chivasso. Da una prima ricostruzione dei fatti, i quattro stavano collaudando una bomboletta di gas che serve per riempire le bombole da campeggio quando poi è avvenuta l'esplosione. Le indagini sono in corso.