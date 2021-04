Ancora 'festini notturni' in casa (e quasi 5mila euro di multe)

Non si fermano gli assembramenti e i festini a Milano e hinterland. Durante lo scorso week end, l'ultimo (si spererebbe per sempre) in zona rossa, è toccato intervenire ai carabinieri di Corsico, che hanno sanzionato in tutto una decina di persone con le maxi multe previste per le violazioni delle norme anti contagio.

A segnalare la presenza di persone assembrate sono stati alcuni cittadini, sollecitando l'intervento dei militari, guidati dal maggiore Domenico La Padula. In particolare, verso la mezzanotte di domenica, in un appartamento di Corsico sono state identificate e multate 8 persone, tutte maggiorenni.

Un secondo intervento si è svolto a Cesano Boscone, dove lo stesso destino è toccato ad altre quattro persone, anche in questo caso tutte sopra i 18 anni, che non hanno saputo giustificare la propria presenza in casa del proprietario, dopo l'orario coprifuoco.