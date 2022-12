Ladri scatenati a Milano: tre case svaligiate in un pomeriggio

Tre colpi, almeno, in un pomeriggio. Ladri scatenati a Milano, dove tre appartamenti sono stati svaligiati nelle scorse ore. Il primo allarme è scattato martedì alle 16, quando una 64enne è tornata nella sua abitazione di via Frisi, in zona Porta Venezia, e l'ha trovata completamente a soqquadro, con la serratura della porta d'ingresso forzata. La donna, ascoltata dalla polizia, ha poi spiegato che erano spariti vestiti di marca, monili e 700 euro in contanti.

Tre ore dopo stesse scene in via Losanna, in zona Bullona, dove a farne le spese è stata una 36enne. I ladri sono passati anche in quel caso dalla porta e sono riusciti ad aprire una cassaforte a muro, da cui sono stati portati via tutti i gioielli, per un valore ancora da quantificare.

Alle 20 l'ultimo furto della serie, tutti denunciati alle volanti. I malviventi hanno colpito in casa di una 43enne in viale Lucania, passando da una porta finestra al primo piano. Secondo un primo inventario fatto dalla vittima, dall'appartamento sono stati rubati un orologio Apple watch e gioielli.