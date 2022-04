Ragazzino di 15 anni fa 'spaccata' in Farmacia con una pietra

Con una pietra ha mandato in frantumi la vetrina di una farmacia in piazza Geremia Bonomelli, in zona Corvetto a Milano, ma il contemporaneo scatto dell'allarme ha mandato in frantumi le sue possibilità di riuscire a fuggire con i 600 euro che aveva appena preso dal fondo cassa. Notte fonda per un ragazzino marocchino di appena 15 anni, arrestato per furto pluriaggravato dalle volanti della polizia, alle 4.30 di venerdì.

A riferire i fatti è la questura di via Fatebenefratelli. Sul minore, uno che può già vantare un curriculum criminale abbastanza corposo, ci sono altri sospetti. Non molto prima c'era stata infatti una situazione analoga a quella di piazza Bonomelli nella vicinissima farmacia di via Carlo Marochetti: pietra, spaccata, vetro in mille pezzi e furto. Le immagini delle telecamere di sicurezza daranno una mano agli investigatori per comprendere meglio se anche in quel caso c'entri la mano del 15enne.