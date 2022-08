Ricoverato in ospedale, ruba i telefoni ai compagni di stanza

Un uomo di 49 anni è stato denunciato per furto aggravato dai carabinieri dopo aver rubato tre smartphone ad altrettante persone ricoverate come lui al Policlinico di Milano. È successo nella giornata di mercoledì 10 agosto, come reso noto da via Moscova.

Tutto è iniziato quando le vittime dei furti, nella mattinata di mercoledì, hanno segnalato il fatto ai carabinieri. I militari, giunti sul posto, hanno rintracciato i telefoni e il 49enne, messo alle strette, ha ammesso di averli rubati la notte precedente.

Tutti i telefoni sono stati restituiti ai legittimi proprietari mentre il 49enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato.