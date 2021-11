Ladri rubano le grondaie di rame al cimitero: "Nessun rispetto neanche per i morti"

Ladri in azione al cimitero Maggiore di Abbiategrasso. A denunciarlo è stata la stessa amministrazione sulla propria pagina Facebook, raccontando quanto accaduto nella notte nella struttura di viale Papa Giovanni XXIII.

"Atto vandalico ad opera di ignoti al cimitero Maggiore. Sono state asportate le grondaie in rame delle cappelle gentilizie situate al centro del cimitero. Lo stesso è già avvenuto per quanto riguarda il lotto 8 dei colombari, l'ultimo realizzato", hanno fatto sapere dal comune.

“Un gesto ignobile e un grave danno al quale ora l'amministrazione dovrà urgentemente porre rimedio, andando a impiegare preziose risorse che sarebbero potute essere destinate altrove – il commento, amaro, dell'assessore Roberto Albetti -. Questi fatti si stanno ripetendo e cercheremo di attivare la videosorveglianza notturna".

"Si tratta probabilmente di ladri esperti vista la professionalità dell'intervento. È deplorevole però che non ci sia rispetto per un luogo ritenuto sacro dai cittadini abbiatensi, né per i nostri morti, oltre a creare un grave danno per le casse comunali e per tutta la cittadinanza. Faccio appello a chiunque - ha concluso Albetti - possa dare informazioni utili in merito alle forze dell'ordine”.