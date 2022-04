Ladre in azione all'Esselunga: nel mirino una cliente del supermercato

Il blitz e le manette, nel giro di pochi minuti. Due donne - una 28enne peruviana e una 29enne argentina, entrambe irregolari - sono state arrestate lunedì pomeriggio a Milano con l'accusa di furto con destrezza in concorso dopo aver derubato una 71enne italiana.

Il raid delle due è andato in scena poco prima delle 13.30 nell'Esselunga di viale Suzzani. Lì, stando a quanto ricostruito dalla polizia, le ladro hanno messo nel mirino la vittima - che stava facendo la spesa - e le hanno fatto sparire il portafogli dalla borsa.

Purtroppo per loro, però, il furto non è sfuggito agli addetti alla sicurezza, che già stavano tenendo d'occhio la 28enne e la 29enne e le hanno bloccate immediatamente. Entrambe sono poi state dichiarate in arresto dagli agenti.