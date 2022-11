Ruba in pieno centro a Milano: fermato con lo spray urticante

Voleva fare shopping a modo suo, gratis. Un ragazzo di 26 anni, un cittadino marocchino irregolare in Italia e con precedenti, è stato denunciato sabato pomeriggio a Milano con le accuse di tentato furto aggravato, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale dopo aver cercato di rubare all'internod di un negozio in corso Vittorio Emanuele II, pieno centro città, a due passi dal Duomo.

Scoperto con 125 euro di vestiti rubati in uno zaino, il 26enne è stato fermato dai carabinieri che però hanno dovuto fare i conti con la sua reazione e con diversi tentativi di fuga. Alla fine i carabinieri del Radiomobile hanno dovuto utilizzare lo spray urticante per bloccarlo.

Durante la perquisizione, il giovane è stato anche trovato in possesso di un cellulare rubato, motivo per cui è stato denunciato anche per ricettazione. Gli abiti rubati sono invece stati subito restituiti al negozio.