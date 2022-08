Ruba un telefono in una stanza dell'ospedale San Paolo di Milano, arrestato

E' entrato tranquillamente all'interno dell'ospedale San Paolo, a Milano, e, intorno alle due e mezza di giovedì pomeriggio, si è diretto verso le stanze di degenza. Ne ha scelta una, nella quale riposava un uomo italiano di 66 anni, ricoverato da cinque giorni dopo un intervento chirurgico. Ha rovistato nella stanza e preso un telefono Samsung del valore di circa 300 euro, per poi scappare nel corridoio.

Il paziente aveva però visto tutto e ha iniziato a gridare chiedendo aiuto e indicando il ladro. Si tratta, per la cronaca, di un ghanese di 32 anni, con precedenti e irregolare in Italia. L'uomo è stato fermato da un addetto alla sicurezza dell'ospedale e, successivamente, arrestato per furto aggravato dalla polizia, giunta sul posto con una volante del commissariato Ticinese.