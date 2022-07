Sollevano il suv Audi per rubare le ruote, sorpresi dalla polizia

Li hanno sorpresi mentre avevano già sollevato il suv Audi e stavano per rubare le ruote. E' successo a Milano in via Nava, zona viale Marche, nella notte tra mercoledì e giovedì.

Erano le tre meno un quarto quando i poliziotti, durante un controllo del territorio, hanno notato due italiani di 30 e 40 anni, risultati con precedenti specifici per furto, mentre armeggiavano nei pressi di un'Audi Q8 parcheggiata in strada. In particolare avevano già sollevato il suv con un cric e smontato i bulloni a una delle ruote posteriori.

Gli agetni li hanno bloccati e hanno controllato l'auto con cui erano giunti in zona, una Ford S-Max. All'interno c'erano un cric idraulico, una chiave per smontare i cerchioni e altri oggetti simili. I due sono stati arrestati.