Milano, colpo dei ladri nel ristorante in centro: svuotata la cantina, rubati vini per 30mila euro

Colpo grosso dei ladri in un ristorante in pieno centro a Milano. A finire nel mirino dei malviventi, per il momento rimasti ignoti, è stato un locale di via Brisa, una traversina di corso Magenta. L'allarme alla Questura è stato dato pochi minuti prima delle 22 di lunedì sera dal titolare, che verso le 16 aveva chiuso.

I ladri, stando a quanto finora ricostruito e riferito dalla polizia, sono riusciti a entrare nella cantina forzando la porta e hanno fatto incetta di bottiglie di vino, portandone via almeno 70 dal locale. Il bottino, secondo una prima stima, si aggirerebbe attorno ai 30mila euro di valore.

Gli agenti hanno effettuato tutti i rilievi del caso alla ricerca di tracce utili che possano fornire qualche indicazione su chi è entrato in azione. L'elevato numero di bottiglie sparite dalla cantina del ristorante - in quel momento vuoto e chiuso - lascia pensare che il blitz sia stato portato a termine da più di una persona. Le indagini proseguono.